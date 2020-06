Assigeco Piacenza, si riparte da coach Salieri

Alberto Martelossi non sarà l’allenatore della UCC Assigeco Piacenza nella prossima stagione. Chiamato poco prima dello stop del campionato, ha fatto in tempo a guidare la squadra emiliana solamente in una partita. La società aveva un’opzione di uscita dal contratto a fine stagione ed è stata esercitata.

Il suo posto verrà preso da coach Stefano Salieri, che per anni ha guidato Orzinuovi prima di venir esonerato a novembre dopo un pessimo inizio di stagione in A2. Ha firmato un biennale, secondo quanto riportato da Megabasket.