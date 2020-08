UFFICIALE – Altro innesto per la Stella Azzurra, ecco Thioune Elhadji

La Stella Azzurra Basketball Academy è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo biennale con Thioune Elhadji, nato a Dakar, in Senegal, il 14 luglio 2001, 2.08 di statura, centro, nell’ultima stagione alla Leonessa Brescia.

Non vedo l’ora di venire a Roma ad allenarmi con la mia nuova squadra.

Sono davvero felice di poter giocare in un club prestigioso e di successo come la Stella Azzurra Roma.

Questa nuova opportunità sarà senz’altro utile per la mia carriera da giocatore.

Spero di migliorare tanto durante l’anno e togliermi tante soddisfazioni.

Ho voglia di lavorare duramente e mettermi a disposizione della squadra e dello staff.

Sono pronto per questo grande step. Darò il massimo!

Il centro sarà presto a disposizione di coach Germano D’Arcangeli e di tutto il suo staff.

LA CARRIERA:

Nato nella capitale del Senegal, Dakar; Thioune ha mosso i suoi primi passi da giocatore di pallacanestro professionista nella Seed Academy, squadra africana locale, dove ha militato per due anni, dal 2014 al 2016.

Nell’estate del suo quindicesimo compleanno, Elhadji è stato reclutato dalla Leonessa Brescia.

Nel corso della scorsa stagione, il centro senegalese si è diviso tra U18 e Serie C, con la maglia della Virtus Brescia, totalizzando 9.4 punti a partita in 13 incontri disputati.

Il suo career high è avvenuto nella vittoria contro la Virtus Gorle, in cui ha fatto registrare ben 21 punti a referto.

