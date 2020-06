UFFICIALE – Andrea Albertini ritorna alla Pompea Mantova

La Pallacanestro Mantovana è felice di comunicare che l’atleta Andrea Albertini nella stagione 2020/21 farà ritorno in maglia biancorossa.

Nato a Mantova il 18/08/1999, è un’ala di 203 cm. di proprietà degli Stings che nella passata stagione è stato girato in prestito in Serie B al Basket Scauri.

Inizia la sua carriera nelle giovanili del Basket Bancole e dal 2013 al 2015 è alla Blu Orobica Bergamo dove disputa prima l’U15 Eccellenza e poi l’U17 Eccellenza. La stagione 2015/16 milita nell’Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Reggiana.

La stagione 2016/17 fa ritorno in terra virgiliana dove compie la sua prima esperienza in A2 con la Pallacanestro Mantovana che ne acquista il cartellino; parallelamente gioca in Under 18 Elite e in Promozione con la divisa di Curtatone.

Nel campionato 2017/18 si divide tra Stings e in doppio tesseramento con il Basket Sustinente dove vince il campionato di C Silver. La stagione successiva continua l’esperienza in A2 con Mantova e con i “falchi” di Sustinente in C Gold. Nell’ultimo campionato Andrea ha effettuato un’esperienza lontano da casa a Scauri (Serie B) dove ha prodotto 9.3 punti, 3.3 rimbalzi e 0.8 assist in 22.3 minuti di media in campo.

Bentornato Andrea!

Le parole dell’ala mantovana: “Sono contentissimo di essere tornato a casa, spero che sia un’opportunità per crescere ulteriormente. Farò di tutto per mettermi in gioco e farmi valere. Sperando di rivederci tutti il prima possibile al palazzo, un saluto a tutti i tifosi!”

Uff stampa Stings Mantova