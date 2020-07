UFFICIALE – Andrea Colussa approda alla Tezenis Verona

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto con l’atleta Andrea Colussa. Nato a San Daniele del Friuli il 16 ottobre 2000, Colussa ha giocato in doppio tesseramento nella stagione sportiva 2019-2020 dividendosi tra la Serie A2 con gli Stings Mantova (5 presenze e 4 punti totali) e Basket Sustinente in Serie C Gold.

Ala di 202 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile dell’APU Udine; nel 2016-2017 passa a Treviso prima di approdare alla Stella Azzurra Roma dove vince un campionato Under 18 Eccellenza e conquista il terzo posto con l’Under 20 Eccellenza. Nel 2018-19, ha concluso la stagione con il secondo posto nel campionato Under 18 Eccellenza giocando anche in Serie C Gold con la Fortitudo Roma.

“Volevamo dare al coach la possibilità di allenare al meglio la squadra durante tutta la settimana – ha commentato il General Manager Alessandro Giuliani – e l’inserimento di Colussa va in questa direzione. Un giocatore fisico, atleta che ha avuto esperienze di alto livello nelle categorie giovanili con la Stella Azzurra e conosce il valore del lavoro. Come ruolo è un 4 fisico che però in allenamento può giocare anche da centro, permettendo al coach di variare i ruoli degli altri lunghi del roster”.

“Verona è una piazza molto importante – ha esordito Colussa – sono molto contento di iniziare questa nuova avventura. Con molta umiltà ma con tanta voglia di fare, metterò in campo tutto me stesso cercando di dare un contributo continuo alla squadra. Il mio obiettivo è quello di riuscire ad assimilare e crescere allenandomi in un gruppo di giocatori esperti e di qualità con l’obiettivo di incamerare consigli ed esperienze che costruirò giorno dopo giorno”.

–

Uff stampa Tezenis Verona