UFFICIALE – Andrea Diana rinnova con la Tezenis Verona

Scaligera Basket comunica di aver prolungato il rapporto di collaborazione con coach Andrea Diana per la stagione sportiva 2020-2021 ed opzione per la successiva; sulla panchina della Tezenis Verona dal 3 dicembre 2019, Diana ha raccolto 8 vittorie nelle 13 gare disputate prima della sospensione del campionato.

“Era nostro desiderio proseguire il rapporto con coach Diana già dall’interruzione dello scorso campionato – ha commentato il Vicepresidente Giorgio Pedrollo – abbiamo grande fiducia in Andrea e dal suo arrivo a Verona abbiamo apprezzato il lavoro svolto con la squadra sotto tanti aspetti. Credo che questa decisione e questa conferma sia un punto di partenza importante per la prossima stagione sia per continuità che per qualità”.

“In questo periodo così particolare non ho mai smesso di sentirmi l’allenatore della Scaligera – ha aggiunto coach Andrea Diana – Non ho esitato un attimo a firmare il rinnovo, forte della grandissima stima per la proprietà, nelle persone di Gianluigi e Giorgio Pedrollo, e un grandissimo feeling che si è creato con Alessandro Giuliani e con chi, ogni giorno, lavora per questo Club. Desidero fortemente ripagare la Scaligera Basket della fiducia dimostratami, e lavorerò sin da ora per toglierci insieme delle grandi soddisfazioni”.

IL PROFILO

Nato a Livorno il 16 febbraio del 1975, Andrea Diana ha iniziato la sua carriera nel 1998 come assistente di Luca Bechi alla Pallacanestro Livorno. L’esordio in Serie A2 è proprio a Livorno, nel 2009, come assistente di Sandro Dell’Agnello, allenatore che segue fino al 2011 a Brescia. Nella città lombarda diventa primo allenatore a seguito dell’esonero di Alberto Martellossi nel 2014/2015, portando la Leonessa alla semifinale playoff. Nella stagione successiva firma la storica promozione in Serie A raggiungendo, nel 2017/2018, la semifinale scudetto (Premio Reverberi, Oscar del Basket Miglior Allenatore) e nell’anno successivo guida la formazione biancoazzurra nella prima partecipazione all’Eurocup. A partire dallo scorso dicembre, siede sulla panchina della Tezenis Verona.

–

Uff stampa Scaligera basket Verona