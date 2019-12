UFFICIALE – Anthony Miles approda ad Orzinuovi

La Pallacanestro Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Anthony Miles, play-guardia statunitense di 185 cm, che andrà a sostituire Tarin Smith fino al termine della stagione.

Classe 1989 e nativo di New Orleans (Louisiana), Anthony Miles muove i primi passi nella pallacanestro presso la Clear Brook High School di Friendswood (Texas), viatico per approdare in NCAA vestendo la canotta dei Lamar Cardinals a Beaumont (Texas) per un quadriennio (2008-2012). Una volta concluso il percorso collegiale, viene scelto, nella stagione 2012/2013, dal Rotterdam Basketball (Olanda) facendo registrare 19 punti di media a partita e vincendo il titolo di miglior marcatore del campionato. L’annata successiva (2014), lo vedrà ai nastri di partenza con l’Halychyna (Ucraina), scegliendo, poi, di trasferirsi, per la stagione 2014/2015, allo Starogard Gdanski (Polonia), dove diviene il principale terminale offensivo scrivendo 20 punti di media ad ogni allacciata di scarpe. Seguono le fugaci apparizioni in quel di Targu Jiu (Romania) e sulle rive del Baltico, difendendo i colori del VEF Riga (Lettonia). L’anno sportivo 2017/2018 coincide con la firma a Scafati in Serie A2, collezionando 9 presenze e mettendo a referto 19.4 punti. Queste cifre gli valgono la chiamata della Dinamo Cagliari, militante nella medesima categoria. In Sardegna sceglie di caricarsi la formazione isolana sulle spalle, portando in dote 20.9 punti, conditi da 4.8 rimbalzi e 4 assist. Viene ingaggiato dall’EuroBasket Roma durante la scorsa estate, ma, essendo costretto a rientrare negli Stati Uniti a causa di motivi famigliari, risolve il contratto con il sodalizio capitolino ad inizio dicembre.

Queste le parole di coach Fabio Corbani in merito alla firma di Anthony Miles: “L’ingaggio di Anthony Miles è l’ennesimo esempio delle intenzioni da parte della società di voler mantenere ad ogni costo la categoria, grazie agli sforzi economici uniti ad una grande energia. Miles è un ottimo realizzatore, con molti punti nelle mani ed è un vero esperto di questa categoria. Il suo arrivo coincide con il nostro processo di riuscire a dare un equilibrio tecnico alla squadra, elemento che ancora manca ad Orzinuovi. Sono, inoltre, certo che lui sarà in grado di aiutare i nostri rookies, alla prima esperienza in Serie A2, ad essere preziosi quando chiamati in causa”.

