UFFICIALE – Assigeco, il coach è Stefano Salieri

UCC Assigeco Piacenza comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con Stefano Salieri, che sarà il nuovo coach biancorossoblu.

Il ruolo di vice-allenatore, invece, sarà ricoperto da coach Lorenzo Dalmonte, classe 1989, reduce da sette stagioni all’Andrea Costa Imola.

Salieri, classe 1961, nativo di Castel San Pietro Terme (BO), muove i primi passi da allenatore alla Gira Ozzano nel 1991, in seguito 5 anni alla guida della squadra del suo paese natale, poi una stagione ad Argenta e 4 a San Lazzaro. Dal 2002 al 2005 allena la Virtus Imola nel campionato di B1, per poi passare nella stagione 2005/2006 a Veroli nella medesima categoria.

In seguito guida la Virtus Siena, con la quale raggiunge per due stagioni consecutive i playoff di B1 e vince a Milano una Coppa Italia di categoria venendo nominato miglior allenatore della competizione.

Dopo una breve parentesi in Legadue a Pavia, torna alla Gira Ozzano in serie A dilettanti (stagione 2009/2010) guidandola fino alle semifinali playoff, poi perse contro la Fortitudo Bologna.

Nella stagione 2010/2011 ritorna alla Virtus Siena con la quale conquista a Montecatini la Coppa Italia di Serie A dilettanti venendo nominato nuovamente miglior allenatore dell’edizione.

Nel 2012/2013 guida la Biancoblù Bologna nel campionato di Legadue.

Nel 2015/2016 è sulla panchina della Fiorentina Basket e nella stagione successiva ha guidato la Pallacanestro Crema fino ai playoff di Serie B.

Nel 2018 firma con la Pallacanestro Orzinuovi (Serie B) conducendola fino alla promozione in Serie A2, per poi essere esonerato a novembre della passata stagione dopo un inizio difficoltoso fatto di 2 vittorie a fronte di 7 sconfitte.

La conferenza stampa di presentazione di Salieri e Dalmonte si terrà sabato 6 giugno, alle ore 16, al Campus di Codogno.

FONTE: Uff. Stampa UCC Assigeco Piacenza