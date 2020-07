UFFICIALE – Bergamo annuncia Simone Vecerina

Bergamo Basket 2014 accoglie in maglia giallonera Simone Vecerina, giocatore classe 1999

proveniente dalla Pallacanestro Crema. Vecerina è il quarto esterno a disposizione di coach

Calvani: un atleta duttile, che nonostante la giovane età ha alle spalle tre solide stagioni in Serie

B. Cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano (esordisce in prima squadra nel campionato

2015/2016), Vecerina gioca la prima stagione da senior a Bernareggio, in C Gold, nel

2016/2017. Conquistata la promozione in Serie B, anche l’anno successivo è nelle fila dei Reds

(6.4 punti in 30 gare giocate); passa poi a Vigevano nel campionato 2018/2019, dove viaggia a

6.7 punti in 36 partite disputate, e si trasferisce a Crema nella scorsa stagione, dove – prima dello

stop dei campionati – mette insieme 9 punti in 24 minuti di media sul parquet.

“Innanzitutto voglio ringraziare il coach e la società che hanno creduto in me. Non vedo l’ora di

iniziare e conoscere i miei nuovi compagni di squadra.”, queste le prime parole di Vecerina da

giallonero.

Il commento di coach Calvani: “Simone è un giocatore che – pur essendo abbastanza giovane –

ha già maturato minutaggi importanti in Serie B, quindi è pronto per stare in campo.

Ovviamente la categoria è diversa, dovrà dimostrare la fiducia che Bergamo gli ha dato con il

lavoro settimanale, per continuare il processo di maturazione.”

–

