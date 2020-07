UFFICIALE – Bergamo riporta a casa Ferdi Bedini

Bergamo ri-abbraccia Ferdi Bedini, di ritorno in giallonero dopo una stagione passata in Serie B a Valsesia. Bedini, guardia/ala classe 1999, rientra a Bergamo dove ha percorso la trafila del

settore giovanile prima di approdare in pianta stabile in prima squadra nella stagione 2016/2017.

Confermato nel roster nelle due stagioni di Serie A2 2017/2018 e 2018/2019, Bedini balza agli onori della cronaca per il canestro decisivo contro Mantova in gara-5 degli ottavi di finale Play-

Off nel maggio 2019, e si ritaglia spazio anche nelle sfide successive contro Montegranaro e Capo d’Orlando. Lo scorso anno, in Serie B a Valsesia, Bedini gioca quasi 23 minuti a partita con 7

punti e 3 rimbalzi di media.

Il saluto di Bedini: “Non vedo l’ora di tornare a giocare per i colori della mia città! Sono pronto per dare il 100% e a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati, sia quelli del

club che quelli individuali.”

“È con vero piacere e curiosità personale che riportiamo in squadra Ferdi Bedini dopo la sua bella e costruttiva esperienza in Serie B. Abbiamo raccolto ottime referenze sulla persona e sull’

atleta che hanno pienamente convinto un tecnico esigente come Marco Calvani. L’interazione tra i due saprà certamente elevare oltremodo le qualità del giocatore, la cui volontà ed ambizione saranno di grande aiuto alla causa della squadra. Bentornato a casa Ferdi.”, questa l’accoglienza del GM Gianluca Petronio.

