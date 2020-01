UFFICIALE – Bobby Jones firma con la Tezenis Verona

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva con l’atleta statunitense Bobby Ray Jones Jr. Il giocatore sarà a disposizione di coach Andrea Diana dall’allenamento di questo pomeriggio.

Jones, in questa stagione, ha vestito la maglia della formazione giapponese dei Kumamoto Volters e nelle ultime 5 partite quella degli Sharks Roseto, squadra con la quale ha tenuto una media di 17.4 punti e 8.4 rimbalzi per match.

Nato il 9 gennaio 1984 in California (Compton), Jones è alto 203 cm e può ricoprire più ruoli sotto le plance; tatticamente duttile, ha maturato una grande esperienza nel campionato italiano avendo vestito le maglie di Teramo, Montegranaro, Forlì, Pistoia, Roma, Caserta, Piacenza, Mantova, Rieti e Roseto.

Concluso il percorso all’University of Washington nel 2006, inizia la carriera in NBA con i Philadelphia 76ers. Nel campionato professionistico americano rimane fino alla stagione 2008-2009 vestendo le maglie di Denver, Memphis, Houston, San Antonio e Miami.

Nel 2009 l’approdo nella Serie A italiana firmando con Teramo tenendo una media di 11 punti per partita tra campionato ed Eurocup. Nella stagione successiva veste le maglie di Montegranaro, in Serie A, e di Forlì, in Serie A2, formazione con la quale conquista la salvezza prima di approdare a Pistoia.

Per Bobby Jones, Roma è il nuovo capitolo. Dalla stagione 2012-2013 veste la maglia della formazione capitolina per tre anni consecutivi arrivando a disputare, oltre all’Eurocup, anche una finale scudetto e una semifinale.

Nel 2015 il passaggio a Caserta, sempre nel massimo campionato, prima di scendere di categoria nella stagione successiva firmando con l’Assigeco Piacenza (14.4 ppg, 9rpg). Nel campionato successivo si accasa a Mantova (13 ppg, 7 rpg) mentre nella passata stagione è stato il punto di riferimento per Rieti nel girone Ovest. Jones ha disputato 28 partite con una presenza media di oltre 31 minuti per match, mettendo a segno 16.8 punti e catturando 7.4 rimbalzi di media.

Uff stampa Tezenis Scaligera Verona