UFFICIALE – Caserta firma l’esterno Matteo Piccoli

Lo Sc JuveCaserta è lieto di annunciare l’ingaggio di Matteo Piccoli proveniente dall’UCC Assigeco Piacenza. Classe 1995, guardia\ala di 195 cm per 91 kg e cresciuto cestisticamente nella Robur et Fides Varese,Piccoli ha conquistato nella scorsa stagione la Coppa Italia dando un grande contributo tecnico ed emotivo con i gradi di vice-capitano del roster piacentino. Dopo l’apprendistato a Varese in cadetteria dal 2013 al 2015 Matteo era approdato nel 2016 alla Proger Chieti in Serie A2 dove era riuscito a mettersi in luce ritagliandosi uno spazio importante uscendo dalla panchina. Quindi Jesi e Piacenza. “Caserta e il Palamaggiò sono punti di riferimento per ogni giocatore che conosca un minimo di storia cestistica – ha raccontato Matteo ai canali social del club – arrivo alla Juve con grandissime motivazioni e una voglia matta di esprimermi davanti ad una tifoseria eccezionale”. Benvenuto Matteo!

FONTE

Ufficio stampa Sporting Club Juvecaserta