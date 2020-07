UFFICIALE – Caserta ingaggia Lorenzo D’Alessandro

Lo Sc JuveCaserta è lieto di comunicare l’ingaggio della guardia/ala Lorenzo D’Alessandro proveniente dalla Paffoni Fulgor Omegna. Classe ’96, altezza 1,98, Lorenzo D’Alessandro è una ala forte cresciuto come under a Cento e poi passato alla Fulgor Omegna dove ha acquisito maturità, esperienza e punti. “È l’occasione della vita – racconta Lorenzo ai canali social del club – e l’opportunità da cogliere per ringraziare la dirigenza della Juve per aver creduto in me e soprattutto di dimostrare di valere questa categoria”. Alla domanda su coach Oldoini D’Alessandro risponde: “Non lo conosco di persona ma me ne hanno parlato gli allenatori con i quali ho lavorato in passato. So che è un grande motivatore e non vedo l’ora di mettermi a sua disposizione”. Inevitabile il passaggio sulla gloriosa storia bianconera e sulla sua caldissima tifoseria: “Ogni cestista italiano sa cosa vuol dire Juvecaserta. Il fascino di una storia gloriosa ma anche le aspettative comprensibili di un pubblico che dobbiamo trasformare con il nostro impegno nell’uomo in più. Io sono pronto per provarci e per dare tutto”.

FONTE: Uff. Stampa SC Juvecaserta