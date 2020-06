UFFICIALE – Caserta, Lorenzo Marruganti nuovo General Manager

Lo SC Juvecaserta è lieto di comunicare che nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, è stata ufficializzata la nomina del General Manager Lorenzo Marruganti, al quale è stata affidata la gestione dell’area sportiva del club. La definizione dell’accordo annuale è il primo tassello della neonata società, avendo dimostrato negli anni il sig. Marruganti specifiche e comprovate capacità in campo cestistico e manageriale. Lo SC Juvecaserta ha voluto l’esperienza e la professionalità di Marruganti per dirigere la società verso obiettivi di crescita e continuità.

“Sono onorato e felice per questo incarico in una delle piazze più prestigiose della pallacanestro italiana. Desidero per questo ringraziare sentitamente la nuova proprietà. Ci aspetta un grande lavoro per cecare di portare la Juvecaserta dove merita e sono pronto ad affrontarlo con entusiasmo e determinazione” le prime parole di Lorenzo Marruganti da GM dello SC Juvecaserta.

A lui vanno i più sentiti auguri per il prosieguo della carriera ed un grosso in bocca al lupo per la conquista di risultati importanti per lo SC Juvecaserta.

FONTE: Uff. Stampa SC Juvecaserta