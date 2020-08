UFFICIALE – Cento punta forte su Brandon Sherrod

Come annunciato via Facebook dall’agenzia che lo rappresenta, Brandon Sherrod sposa la causa della Benedetto Cento, prossima al ripescaggio in Serie A2.

12.7 punti con 8 rimbalzi, 1.4 asist e 1.2 recuperate di media in 29′ di utilizzo, Sherrod ha chiuso anzitempo la sua esperienza con il Napoli Basket. Nato a Bridgeport, Connecticut, il 20 Ottobre 1992, è così reduce da ben quattro stagioni in Serie A2. Approdato in Italia nel 2016 veste la maglia di Roseto chiudendo il campionato con oltre 13 punti di media e 8,5 rimbalzi. Nella stagione successiva veste la maglia di Scafati segnando 15,6 punti e catturando 10,5 rimbalzi per gara. Nella scorsa annata, infine, il ritorno a Roseto dove chiude con 15 punti e oltre 8 rimbalzi a partita.