UFFICIALE – Chieti chiude il mercato con Sorokas

Il Chieti Basket 1974 chiude il roster con la firma di Paulius Sorokas, ala lituana che compirà 28 anni tra nove giorni. Si tratta di un giocatore di grande valore per la A2, campionato in cui è stato protagonista in passato con le maglie di Piacenza, Treviglio, Jesi e Tortona. Alto 2 metri per 100 chili di peso, lo scorso anno, dopo una positiva esperienza in prima lega francese a Charleroi nel 2018/2019, ha vestito la maglia della Dinamo Sassari di coach Pozzecco in A1. Nel suo palmares anche la coppa Italia di A2 2017/2018 vinta da protagonista con la Derthona Tortona, in una stagione chiusa con 15,3 punti e oltre 10 rimbalzi di media a partita in campionato.

“Paulius Srokas è l’ala-forte su cui abbiamo puntato molto – riferisce coach Domenico Sorgentone –, anche prendendoci il rischio di un’attesa prolungata, per arrivare poi a chiuderlo oltre la metà di agosto. Questo perché riteniamo che sia il giocatore che completerà la squadra nella maniera migliore possibile. E’ un atleta che in questa categoria ha l’importanza specifica di chi sa fare molto bene parecchie cose. Giocatore da fronte a canestro, da spalle, bravo a giocare la transizione, peculiarità che può mettere assieme alle capacità di Piazza e Williams, e nelle migliori condizioni per esprimere anche un gioco di campo aperto e velocità. Completa la squadra nel modo migliore possibile e questo mi fa dichiarare la massima soddisfazione per quanto abbiamo fatto sul mercato”.

Paulius Sorokas vestirà la maglia del Chieti Basket 1974 con il numero 9.

