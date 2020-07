UFFICIALE – Chieti spara il colpo Santiangeli

Dopo lo scoppiettante inizio mercato, con le firme del playmaker Alessandro Piazza e del centro Davide Bozzetto, la neonata Chieti Basket 1974 piazza un’autentica “bomba”. Ad aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva è infatti Marco Santiangeli, 192 centimetri, guardia/ala classe 1991 di Matelica (MC), recentemente nominato “miglior italiano” del campionato di A2 2019/20.

Santiangeli muove i primi passi nella squadra della cittadina del maceratese, che vanta ottime tradizioni, e si fa notare nella Serie C silver marchigiana a 16 anni, dove segna valanghe di punti al cospetto di giocatori esperti e con eccellente passato. Notato dalla vicina Fileni Jesi, dove operava anche l’attuale gm teatino Michele Paoletti, nel 2009 viene messo sotto contratto pluriennale e lanciato immediatamente in prima squadra in Legadue per farsi le ossa. Intanto entra anche nel giro delle nazionali giovanili, fino a diventare uno dei punti di riferimento della nazionale under 20 di Sacripanti che conquista la splendida medaglia d’argento a Spagna 2011.

A Jesi, intanto, si fa presto largo anche in prima squadra fino ad arrivare ad essere leader nel 2015/16, quando gioca 33.3 minuti, a 15 punti di media e quasi 4 rimbalzi a gara. Nel 2016 cambia aria e approda a Scafati dove segna 8 punti di media in 24.6 minuti. Resta con i gialloblu anche l’anno dopo elevando i minuti medi a 26 ed i punti a 10. Nel 2018/19 c’è la grande soddisfazione di essere tra i protagonisti del ritorno della gloriosa Virtus Roma in A1, 24 minuti 6.4 punti. Lo scorso anno a Piacenza è tra i leader della squadra, con 30.6 minuti e 12.3 punti.

“Sono molto soddisfatto – ha riferito il patron Marchesani – di aver potuto mettere un giocatore di questo calibro a disposizione del nostro coach. Sicuramente la società ha dovuto fare uno sforzo non da poco per quella che sarà una sorta di ciliegina sulla torta del nostro roster. E’ un giocatore che non a caso ha avuto la valutazione più alta tra gli italiani che hanno disputato l’ultimo torneo di A2 e ci darà una grossa mano a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Insieme a Piazza e Bozzetto, sono già tre colpi importanti per una società nuova e neoiscritta. Adesso passiamo al mercato degli extracomunitari, provando a portare ai nostri tifosi dei profili altrettanto interessanti”. Santiageli vestirà la casacca teatina n.33.

Ufficio stampa Chieti Basket 1974