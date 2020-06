L’Andrea Costa Imola Basket comunica di aver rescisso consensualmente il rapporto contrattuale in essere con Coach Emanuele Di Paolantonio.

A Emanuele vanno i ringraziamenti più sinceri per gli anni in biancorosso per aver dimostrato moltissima professionalità ed entusiasmo.

Il Club non può che augurargli i migliori successi professionali.

FONTE: Uff. Stampa Andrea Costa Imola Basket