UFFICIALE – Colpaccio Ferrara, c’è il ritorno di Kenny Hasbrouck

Colpo di mercato del Kleb Basket, che comunica di aver firmato Kenny Hasbrouck per la stagione sportiva 2020/2021. Guardia, classe 1986, 191 centimetri per 88 chilogrammi, l’anno passato ha indossato i colori della Scaligera Verona, con cui ha chiuso la stagione con oltre 14 punti, 2 rimbalzi e mezzo e poco meno di 3 assist a gara. Già visto a Ferrara nella stagione 2014/2015, per Hasbrouck si tratta di un graditissimo ritorno all’ombra del Castello Estense. Virtus Bologna, Ferrara, Cantù, Piacenza, Jesi, Fortitudo Bologna (con cui ha vinto il campionato di A2) e Verona le compagini italiane dove la neo guardia biancazzurra ha giocato. Adesso, il ritorno a Ferrara, per la gioia del patron Francesco D’Auria. “Abbiamo chiuso la trattativa pochi minuti fa direttamente negli studi dell’MF – le parole del ‘pres’ -, alla presenza di Franco Del Moro e John Ebeling. Siamo davvero molto contenti, abbiamo già chiamato Hasbrouck dandogli il bentornato a Ferrara. Siamo tutti felici del colpo. Kenny era il nostro primo obiettivo di mercato e l’abbiamo centrato”.

FONTE: Uff. Stampa Kleb Basket Ferrara