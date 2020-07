UFFICIALE – Colpo Mantova, firmato l’ex Agrigento Christian James

La Pallacanestro Mantovana è lieta di comunicare di aver firmato per la stagione 2020/21 l’atleta statunitense Christian James.

Nato a Houston, Texas (Stati Uniti) il 23/10/96, Christian è una guardia di 193 cm. che nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Agrigento nel girone Ovest di A2.

Dopo aver giocato per la Bellaire High School inizia la propria carriera universitaria con la rinomata University of Oklahoma dal 2015 al 2019. Con i “Sooner” chiude la propria stagione da senior 18/19 con 14.6 punti, 6.2 rimbalzi, 1.9 assist e 1.2 recuperi di media a partita in 33.1 minuti sul parquet.

Nell’estate del 2019, dopo aver preso parte al Portsmouth Invitational Tournament, inizia la sua carriera professionale siglando un accordo con Agrigento. La stagione 2019/20 in A2 con il Club siciliano mette a referto 17.4 punti, 4.8 rimbalzi, 2.2 assist e 1.3 recuperi ad allacciata di scarpe.

Welcome Christian!