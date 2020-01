UFFICIALE – Danilo Petrovic a Forlì fino a fine stagione

La Pallacanestro 2.015 comunica con grande soddisfazione che Danilo Petrovic rimarrà in biancorosso fino al termine della stagione.

“Ho deciso di rimanere perché ho fatto quello che mi dice il cuore e voglio anche ringraziare i tanti tifosi che mi hanno scritto in questi giorni” dice Danilo “Sento qualcosa di importante nell’aria e, anche se sono arrivate diverse offerte, ho deciso di restare. Questa squadra ha qualcosa di importante, e si può andare davvero molto lontano: io non voglio scendere da un treno che sta andando fortissimo!”.

Soddisfatto anche il Presidente, Giancarlo Nicosanti: “Siamo molto contenti che abbia deciso di rimanere: credo che sia un’ulteriore dimostrazione che Forlì è una piazza ambita per organizzazione e programmazione, e questo è importante per il processo di crescita di un ragazzo come lui. Siamo molto soddisfatti, è serio e professionale, nonostante sia ancora giovanissimo; forse giocherà qualche minuto in meno rispetto ad altre squadre che lo hanno cercato in questo periodo, ma credo che farlo in un gruppo dove c’è più competizione, faccia bene sia a lui, sia a noi.”.

A tal proposito è intervenuto anche il GM Renato Pasquali: “Il giocatore ha preferito la competizione giornaliera durante gli allenamenti, al poter giocare qualche minuto in più una volta alla settimana in un’altra squadra. Tutto questo ci fa molto piacere”.

FONTE: Area Comunicazione Pallacanestro 2.015 Forlì