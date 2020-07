UFFICIALE – Davide Guglielmi confermato a Verona

Scaligera Basket comunica di aver sottoscritto un accordo con l’esterno veronese Davide Guglielmi. Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, Guglielmi è nato a Negrar (VR) il 9 maggio 2001 e nelle ultime quattro stagioni è sempre stato aggregato al gruppo della prima squadra trovando anche l’esordio in Serie A2 nella stagione 2016-17. Nell’ultimo campionato ha messo a referto i suoi primi punti, confermando i progressi tecnici delle stagioni precedenti.

Guglielmi ha iniziato il proprio percorso dal settore minibasket a Bussolengo, prima di approdare alla Scaligera Basket. Per tutti “Dado”, si mette sempre più in luce fino ad arrivare, in concomitanza con il campionato Under 15, alla convocazione in prima squadra. Uno spazio che successivamente occuperà con costanza.

“Vogliamo dare a Guglielmi la possibilità, terminato il percorso scolastico e nel settore giovanile, di lavorare con continuità sul fisico e sulla tecnica – ha commentato il GM, Alessandro Giuliani – Siamo convinti possa crescere ancora, sotto molti punti di vista. Davide dovrà lavorare con continuità con l’obiettivo di rubare minuti ai compagni di squadra. Da parte nostra saremo molto contenti di mostrare al pubblico di Verona un giocatore della nostra città nella nostra prima squadra; un esempio per i più giovani ma anche un motivo di soddisfazione per tutto il club e per il nostro settore giovanile”.

“Ovviamente sono felicissimo di aver sottoscritto questo accordo, ma soprattutto sono contento di aver centrato uno dei miei obiettivi durante il percorso cestistico. Il prossimo anno, per me, sarà totalmente diverso perché completato il percorso scolastico all’Istituto Galileo Galilei, ora il mio focus sarà incentrato totalmente sul basket. Dovrò cercare di guadagnare minuti importanti, di dare un contributo sempre maggiore alla causa. Per me la Scaligera Basket ha un significato speciale: mi ha accolto da piccolo e mi ha fatto crescere, regalandomi un sogno facendomi conoscere tanti allenatori ognuno dei quali mi ha lasciato qualcosa. E’ iniziato tutto come un divertimento, credo che la passione e la tenacia abbiano fatto la differenza”.

