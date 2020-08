La Pallacanestro Mantovana è lieta di comunicare che anche nella stagione 2020/21 l’atleta mantovano Davide Tognoni vestirà la maglia degli Stings. L’ala classe 2002 resterà in terra virgiliana per la seconda stagione consecutiva e anche nel prossimo campionato giocherà in doppio tesseramento in C Gold con il Basket Sustinente nell’ambito del progetto Stings Academy.

–

Uff stampa Stings Mantova