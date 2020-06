UFFICIALE – Davide Villa resta alla guida dell’Urania Milano

Urania e Davide Villa ancora insieme, quarta stagione per il coach brianzolo con i Wildcats

Urania e coach Davide Villa proseguono il loro cammino insieme. La società milanese ha rinnovato il contratto al giovane ed emergente allenatore brianzolo che, reduce dal brillante settimo posto ottenuto nella scorsa stagione, si presenta pronto al via per il quarto campionato consecutivo sulla panchina del sodalizio di via Cirene.

E sarà proprio coach Davide Villa a raccontare le prime emozioni di questo rinnovo ai microfoni di Guido Papetta Martedì 16/06 ore 18:30 in diretta Facebook sul canale Urania Basket.

–

Ufficio Stampa Urania Basket Milano