UFFICIALE – Dopo due anni si chiude il rapporto tra Mantova e coach Finelli

In questo momento d’incertezza e difficoltà generale, essendo ancora prematuro definire i progetti per il prossimo futuro, la Società Pallacanestro Mantovana ha deciso di comune accordo con Coach Alex Finelli di rescindere il contratto valido anche per la prossima stagione, per dare ad entrambi la possibilità di valutare nuove strade e nuove opportunità.

La Società coglie l’occasione per ringraziare Alex per quanto fatto in queste due stagioni a Mantova e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Le parole di Coach Finelli:

“Sono state due stagioni meravigliose, non solo per i risultati ottenuti sul campo ma soprattutto per lo splendido feeling che si è creato tra tutti noi, dentro e fuori dal campo.

Ringrazio il Presidente Adriano Negri e tutto il C.d.A. per avermi dato la possibilità di valutare altre situazioni professionali. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff dirigenziale, tecnico, medico e fisioterapico per il supporto e per la fiducia concessa, un grazie ai miei giocatori per l’impegno profuso e a tutto il popolo Stings per il sostegno che non è mai mancato.”

FONTE: Uff. Stampa Pall. Mantovana