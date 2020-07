UFFICIALE – Edoardo Buffo nuovo under di San Severo

Altro volto nuovo in casa Cestistica Città di San Severo è Edoardo Buffo Play-Guardia di 195 cm, proveniente da Tortona. Nativo di Cernusco sul Naviglio (come Michelino Antelli), classe 2001 con esperienze giovanili tra Moncalieri e Virtus Bologna, fino all’ultimo biennio con Tortona, dove debutta anche in A2, Edoardo dal 2018 è nel giro azzurro: ottimo prospetto in quanto può giostrare indifferentemente sia come playmaker che come esterno.

Tra i suoi punti forti ci sono il gioco uno contro uno in isolamento, a cui spesso si affida, e il tiro da sotto. Buffo si può trasformare da gran realizzatore ad assistman in pochissimo tempo, per la sua versatilità e completezza, accresciuti dal punto di vista offensivo da un buon tiro dalla lunga distanza e a isolamenti 1 vs 1, in cui, grazie ad un ottimo ball handling, riesce a superare e battere i difensori avversari. Coach Lino Lardo commenta così il suo arrivo:

“Edoardo ha dimostrato qualità tecniche interessanti e forte personalità, ma la cosa che più ci ha convinto è la sua volontà di venire a San Severo per migliorarsi individualmente e mettersi in gioco in un campionato molto importante come la A2 oltre al grande entusiasmo di vestire la maglia giallonera, tutte situazioni che ci hanno fatto propendere per la scelta di affidargli il ruolo delicato di playguardia da affiancare ad Antelli”.

Benvenuto, Edo!

FONTE: Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo