UFFICIALE – Francesco Pellegrino torna alla Apu Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Francesco Pellegrino per la stagione 2020-2021.

Per “Ciccio” si tratta di un ritorno nella società di cui è stato grande protagonista nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019. Il centro classe ’91 originario di Vittoria (in provincia di Ragusa), infatti, ha difeso i colori bianconeri in 57 gare di regular season e 12 di playoff, dimostrando oltre a una notevole strapotenza fisica (come testimoniano i 210 centimetri di altezza per 110 chilogrammi di peso), anche un’appartenenza speciale alla maglia, grazie alla quale è stato inserito di diritto tra i giocatori più amati di sempre dell’Apu. Impiegato con continuità, ha garantito una media di 6 rimbalzi a partita.

Dopo una parentesi in Serie A nelle file della Reyer Venezia con la quale ha conquistato la Coppa Italia, ora Pellegrino, che ha sottoscritto un accordo biennale con l’Apu OWW, è pronto a rimettersi in gioco in Friuli, con l’obiettivo di trascinare la squadra di coach Matteo Boniciolli verso nuove vittorie e di infiammare il PalaCarnera a suon di… stoppate!

–

Uff stampa APU Udine