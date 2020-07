UFFICIALE – Giancarlo Favali si unisce al roster del Chieti Basket

Il Chieti Basket 1974 si è assicurata le prestazione sportive della guardia/ala classe 2000 Giancarlo Favali, atleta di 198 centimetri per 94 kg.

Si tratta di un giocatore dotato di grande fisicità ed atletismo, che si è messo in luce la passata stagione con la maglia dei Flying Ozzano nell’Emilia, formazione impegnata nel girone C della Serie B, lo stesso che ha visto impegnata la Teate Basket Chieti. Per lui 8.6 minuti di media nelle 21 giocate, con quasi 3 punti e 2.1 rimbalzi. In precedenza Favali aveva iniziato le giovanili a Latina, per poi trasferirsi alla Stella Azzurra Roma e quindi alla Virtus Siena, due vivai tra i più importanti in Italia. Il suo talento e la sua fisicità è stato più volte premiato da coach Andrea Capobianco, che lo ha voluto a diversi raduni delle nazionali giovanili.

Giancarlo Favali vestirà la casacca numero 13.

FONTE: Uff. Stampa Chieti Basket 1974