UFFICIALE – Ihedioha a Chieti

Il Chieti Basket 1974 torna a battere un colpo sul mercato, stipulando un contratto di prestazione sportiva su base annuale con l’ala Francesco Ikechukwu Ihedioha, che compirà 34 anni il prossimo 4 dicembre.

Atleta di grande impatto fisico, 197 cm per 96 kg, ha giocato nella ultima stagione all’UCC Assigeco Piacenza, insieme all’altro neo giocatore chietino Marco Santiangeli, chiudendo la stagione con 24 presenze, 17 minuti di media, 4.5 punti (37% da3), 3.3 rimbalzi. La sua carriera è iniziata nel 2006/07 in C sempre a Picenza, dove giocava già oltre 30 minuti per 12.7 punti, per poi passare la stagione successiva a Trento, in B2, con medie simili. In terza serie nazionale (D.N.A) ci arriva firmando con Vigevano nel 2008/09 (26 presenze, 21.7 minuti e 7.7 punti). L’anno seguente è a Castelletto Ticino e quello dopo ancora a Ruvo di Puglia, sempre con ruoli da protagonista nel quintetto base. Nel 2011/12 è tra i protagonisti della cavalcata trionfale di Ferentino, che è promosso in A2 ai playoff e vince lo scudetto dilettanti, con 43 partite ad oltre 10 punti di media ed il 40% da3 in regular season. Nel 2012/13 torna a Castelletto in D.N.A e l’anno dopo è a Treviglio in A2 silver, dove viaggia ad oltre 30 minuti ed 8 punti di media. Dal 2014 al 2016 biennio a Latina, sempre in A2 silver, mentre nel 2015/16 passa a Legnano in A2 con minutaggio molto importante. Nel 2017/18 a Jesi contribuisce a riportare la società marchigiana ai playoff di A2 dopo molti anni, con 26 minuti e quasi 10 punti di media, conditi da quasi 7 rimbalzi a sera. Nel 2018 si sposta a Piacenza, dove grazie al suo ottimo rendimento viene riconfermato, come detto, anche la scorsa stagione, poi stoppata dall’emergenza sanitaria.

“Sono veramente contento – ci ha detto Ihedioha – di venire a Chieti. Ho parlato con coach Sorgentone che mi ha esposto il suo progetto tecnico e devo dire che mi è subito piaciuto molto. Mi serviva spazio per dimostrare quello che sento di valere ancora, specie dopo una stagione non ai miei livelli per motivi tecnici. Per questo sono particolarmente determinato e carico e quindi cercherò di mettere queste mie motivazioni in ogni allenamento e partita. Non vedo l’ora di iniziare perché ho intenzione di togliermi con la maglia teatina qualche bella soddisfazione”.

Francesco Ihedioha vestirà la casacca biancorossa numero 15.

FONTE: Uff. Stampa Chieti Basket 1974