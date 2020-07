UFFICIALE – Ikangi torna a San Severo

Iris ikangi è tornato! Lo avevamo lasciato come un giovane virgulto con tanta speranza e molte attese; lo ritroviamo dopo tre anni di esperienze in A2 con Verona e soprattutto in massima Serie con Brindisi con un bagaglio esperienziale e tecnico notevolmente accresciuto. “Ikangi tornerà a vestire la maglia giallonera (molto probabilmente la numero 35 a cui tanto è legato, ndr) , ma stavolta lo farà da protagonista – il pensiero del vicepresidente Nicola Biscotti – Siamo molto felici per il rientro di un ragazzo che non abbiamo mai perso di vista; puntiamo tanto sulla sua atleticità e voglia di affermarsi in questa categoria. Speriamo che anche stavolta, come nella esperienza passata, il connubio si dimostri vincente per entrambi. Bentornato a casa, campione “.

200 cm per 88 kg, nato a Voghera il 21/02/1994 da genitori congolesi, Iris ha bruciato le tappe a livello giovanile, indossando svariate volte la maglia azzurra e ricevendo il premio come miglior under 21 nel corso dell ALL STAR Game 2016 quando indossava proprio i colori gialloneri, con cui ha disputato due stagioni in crescendo. Quindi la chiamata al piano superiore con Verona: biennio in A2 anche qui a migliorarsi tanto da guadagnare la massima serie a Brindisi, dove disputa una discreta stagione partendo dalla panchina, sfiorando i 10 minuti di utilizzo. Ikangi aggiunge centimetri e agilità, qualità di certo gradite a coach Lardo, oltre ad una notevole versatilità tattica potendo ricoprire indifferentemente gli spot di #3e #4 sul parquet.

Dunque, Ikangi è il quarto rinforzo ufficiale di un roster che, pian piano, prende sempre più forma come confermato anche dai rinnovi di Michele Antelli, Emidio di Donato ed il neo acquisto Marco Contento. La società guidata dal Presidente Amerigo Ciavarella, però, non si accontenta. Altre, importantissime, novità saranno annunciante nella conferenza stampa di domani alle 19 in diretta su facebook. Restate collegati, ma nel frattempo… camminiamo insieme!

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo