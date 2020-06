UFFICIALE – Il giovane Pietro Ugolini approda al Kleb Ferrara

Kleb Basket Ferrara comunica di aver firmato Pietro Ugolini per la stagione sportiva 2020/2021.

Classe 2000, centro di 200 centimetri per 80 chilogrammi, il neo biancazzurro ha fatto parte del settore giovanile della Reyer Venezia dal 2014/2015 per poi passare a Tortona nell’annata 2018/2019. Ad avvio della stagione 2019/2020 ritorna a casa, a San Marino (Serie C Silver), prima del passaggio alla Robur et Fides Varese in Serie B, dove gioca 5 gare, per oltre 6 punti di media in circa 18’ e mezzo di utilizzo.

Adesso, l’arrivo al Kleb Basket.

“Per me è un grande piacere fare parte di questo gruppo – le prime parole ferraresi di Ugolini -, spero di poter dare il mio contributo”.

Uff stampa Kleb Basket Ferrara