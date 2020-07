UFFICIALE – Kleb Ferrara conferma il giovane Alessio Petrolati

Kleb Basket Ferrara comunica che Alessio Petrolati anche per la stagione sportiva 2020/2021 vestirà la canotta biancazzurra. Guardia, classe 1999, 187 centimetri per 79 chilogrammi, a cominciare dall’annata 2018/2019 Petrolati ha fatto parte del roster della prima squadra, dando un’indispensabile mano durante la settimana a mantenere alta l’intensità degli allenamenti, facendosi trovare pronto quando lo staff tecnico ha avuto bisogno di lui, in occasione delle gare interne contro Caserta e Imola.



Ufficio stampa Kleb Basket Ferrara