UFFICIALE – La Tezenis Verona conferma anche Bobby Jones

Scaligera Basket comunica di aver prolungato il contratto con l’atleta Bobby Jones anche per la stagione sportiva 2020-2021. Jones, arrivato a Verona lo scorso 9 gennaio, ha disputato con la maglia della Tezenis Verona 8 partite nelle quali ha prodotto una media di 13.1 punti (61% da 2 punti, 33% da 3 punti) e 7.8 rimbalzi. Nato il 9 gennaio 1984 in California (Compton), Jones è alto 203 cm ed ha alle spalle una lunga esperienza nel campionato italiano dove ha vestito le maglie di Teramo, Montegranaro, Forlì, Pistoia, Roma, Caserta, Piacenza, Mantova, Rieti, Roseto ed appunto, Verona. Una carriera arricchita anche da stagioni in NBA con Philadelphia, Denver, Memphis, Houston, San Antonio e Miami.

“Jones rappresenta un nuovo importante tassello della Tezenis 2020-2021 – ha dichiarato il Vicepresidente Giorgio Pedrollo – Bobby, nei suoi mesi qui a Verona, ha dimostrato grande energia in campo, sia in allenamento che in partita; un esempio, arricchito dal suo passato anche in NBA, per tutti i più giovani. Un giocatore di sicura qualità e dalla grande esperienza che lo scorso anno ci ha aiutato a sistemare alcuni problemi portando anche positività a tutto l’ambiente. Siamo molto soddisfatti di comunicare questo rinnovo proseguendo, in questa fase di costruzione della squadra, prima di tutto alle conferme dei giocatori dello scorso campionato”.

“Sono molto contento di tornare a Verona – ha aggiunto Bobby Jones – e finire quello che abbiamo iniziato lo scorso campionato. I mesi trascorsi in città mi hanno permesso di conoscere una bellissima realtà, ricordi che rimarranno per sempre con me; ora, però, penso al futuro, a quanto sono contento di poter vestire ancora la prossima stagione la maglia gialloblù”.

Uff stampa Tezenis Verona