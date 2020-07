UFFICIALE – L’Assigeco Piacenza firma Federico Massone

L’UCC Assigeco Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo con Federico Massone. Playmaker classe 1998, Federico inizia il suo percorso cestistico ad Aosta, sua città d’origine, per poi trasferirsi prima ad Ivrea e quindi a Biella. Dopo una parentesi con la maglia di Jesi nella stagione 2017-18, è tornato a Biella nell’ultimo biennio dove si è ritagliato spazi importanti in cabina di regia.

“Sono entusiasta e grato dell’opportunità che l’Assigeco mi offre – afferma – coach Salieri e tutta la società mi hanno cercato fin da subito con molto interesse e non posso che esserne onorato. Avrò la possibilità di ritagliarmi spazio e fiducia in una squadra giovane, aggressiva e motivata. Penso sia l’ambiente ideale per me e voglio dare fin dal primo giorno il mio contributo ad un progetto che mi ha convinto da subito”.

“Federico ha grande personalità ed è un regista di classe e talento – afferma coach Stefano Salieri – palleggia sempre a testa alta e fa viaggiare la palla molto velocemente. E’ anche bravo nell’affrontare il pressing. Un giocatore intelligente e vivace in attacco, con tagli brucianti senza palla e assist in penetrazione. Mortifero dalla lunga distanza, Federico è anche un difensore molto intenso con spiccate doti atletiche”.

Federico sarà presentato alla stampa e ai tifosi sabato 4 luglio alle ore 18.00 presso il Campus di Codogno.

FONTE: Uff. Stampa UCC Assigeco Piacenza