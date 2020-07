UFFICIALE – Luca Cesana nuovo play di UCC Assigeco Piacenza

L’UCC Assigeco Piacenza accoglie il playmaker Luca Cesana. Nato il 17 luglio del 1997, Cesana ha mosso i primi passi con la maglia della Pallacanestro Cantù, squadra con la quale ha fatto il suo esordio nella massima serie nella stagione 2014/15. Nel 2016 centra lo scudetto Under20 con Cantù e viene poi girato a Treviglio in serie A2. Nella bergamasca gioca 43 gare a quasi 6 punti di media a partita, prima di essere ceduto all’Eurobasket Roma. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Casale Monferrato.

“Mi sento onorato di far parte di questa squadra – afferma il nuovo playmaker dell’Assigeco – e non vedo l’ora di cominciare per farmi valere in campo e dare soddisfazioni alla società e ai tifosi, che meritano una valvola di sfogo dopo un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto. Con la speranza di vederci presto tutti al palazzetto, Forza Assigeco!”.

“Luca ha carattere e grande fisicità – afferma coach Stefano Salieri – è un difensore solido e ha nel tiro da tre punti una delle sue risorse principali. Sarà il nostro playmaker titolare e per questo motivo sarà chiamato ad una annata da protagonista con grandi responsabilità. Di lui mi piace la grande aggressività su tutti i 28 metri, oltre al fatto che è sicuramente un giocatore molto duttile. Luca rappresenta un po’ la nostra scommessa e sarà intrigante affrontarla insieme giorno per giorno”.

Luca sarà presentato alla stampa e ai tifosi sabato 4 luglio alle ore 18.00 presso il Campus di Codogno.

–

Uff stampa UCC Assigeco Piacenza