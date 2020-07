UFFICIALE – Magaye Seck in prestito a Bergamo

Bergamo chiude il pacchetto dei giocatori italiani aggiungendo il centro italo-senegalese Magaye

Seck, arrivato in giallonero in prestito dalla società Petrarca Padova e attraverso un accordo

formativo con la Bertram Tortona. Il ragazzo classe 2001 – 203 cm per 98 kg – è il terzo giocatore

a disposizione nel reparto lunghi, un arrivo che aggiunge ulteriore stazza fisica al roster di coach

Calvani.

Nato in Senegal, Magaye si affaccia al mondo della pallacanestro all’età di 12 anni, e grazie ad

alcuni contatti arriva in Italia all’età di 15 al Petrarca Padova, dove gioca la sorella. Magaye

cresce poi nel settore giovanile di Bassano ed esordisce a livello senior con Padova in Serie C

Gold. Notato da Tortona, si trasferisce in Piemonte nella scorsa stagione, dove si divide tra

Under18 Eccellenza, Pnr Olimpia Voghera in Serie C Silver e prima squadra, dove totalizza 8

presenze per un totale di quasi 7 minuti di impiego medio, con un massimo di 21 minuti nella gara

contro Scafati.

Le prime parole di Magaye al suo arrivo sotto le Mura: “Ringrazio Bergamo di aver pensato a me

per la prossima stagione. Sono giovane, ho molto da imparare ma ho grandi motivazioni. Spero

di ricambiare la fiducia concessami con i fatti. Il primo colloquio con il coach mi è bastato per

convincermi sulla qualità del progetto. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i miei compagni di

squadra, lo staff tecnico la società e i tifosi. Mi sto allenando tutti i giorni per farmi trovare

pronto, farò di tutto per poter dare il mio contributo alla squadra. Forza Bergamo.”

Il commento di coach Grazzini: “Magaye è un lungo del 2001 che la scorsa stagione ha mosso i

primi passi in A2 a Tortona, in un contesto di prima fascia. Porta atletismo, combattività su

entrambi i lati del campo e voglia di migliorarsi: sono le qualità che cercavamo per completare

al meglio il gruppo degli italiani.”

–

Uff stampa Bergamo Basket 2014