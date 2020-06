UFFICIALE – Mantova, c’è la firma di Davide Bonacini

La Pallacanestro Mantovana è felice di comunicare di aver firmato per la stagione 2020/21 (con opzione per la stagione 2021/22) l’atleta Davide Bonacini.

Nato a Guastalla (RE) il 15/06/90, Davide è un play/guardia di 190 cm. che nell’ultima stagione ha vestito la maglia di Montegranaro in A2.

Inizia la propria carriera cestistica nella Pallacanestro Reggiana dove compie tutta la trafila delle giovanili con il Club biancorosso. A 17 anni la prima esperienza da professionista con la divisa di Faenza (dove resterà pre tre anni) con cui disputa i campionati di A e B Dilettanti. Nell’ultimo anno nella città parmense viene eletto come miglior giovane di tutta la A Dilettanti. Nelle successive due stagioni passa a Ruvo di Puglia (A Dilettanti) ma dopo un anno e mezzo è costretto a lasciare la Società pugliese per problemi societari della stessa; passa così a Capo d’Orlando dove disputa 10 gare tra regular season e playoff.

La stagione 2012/13 è in DNB ad Ostuni, quella successiva a Latina dove vince la Coppa Italia e perde gli spareggi promozione. Nel 2015 il passaggio nella ambiziosa Forlì che punta alla scalata verso i piani alti del basket; Bonacini e compagni non falliscono e nella prima stagione conquistano subito la A2. Dal 2016 al 2019 è in A2 con Forlì e diventa anche capitano della Società romagnola. Nella stagione 2019/20 cambia squadra e passa a Montegranaro, sempre nel girone Est di A2. Nelle 24 gare disputate chiude con 13.3 punti, 3.5 assist e 3.0 rimbalzi di media in 28.9 minuti sul parqet.

Benvenuto Davide e… buon compleanno!

