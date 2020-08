UFFICIALE – Mantova ingaggia David Weaver

La Pallacanestro Mantovana è felice di comunicare di aver firmato per la stagione 2020/21 l’atleta U.S.A. David Weaver.

Nato a Black Mountain, North Carolina (Stati Uniti) il 09/10/87, è un centro di 208 cm..

Dopo l’esperienza alla Charles D. Owen High School passa alla Wake Forest University dove gioca per i “Demon Deacons” dal 2006 al 2010.

Dalla stagione 2010/11 inizia la sua carriera da professionista in Europa in Lituania al Siauliai dove gioca anche l’EuroCup. Nei due anni successivi fa tappa prima in Polonia e poi in Germania. La stagione 2013/14 è in Portogallo al Benfica dove vince Supercoppa, Coppa di Portogallo e campionato.

Il 2014/15 torna in Polonia (MKS Dabrowa Gornicza), la stagione successiva gioca in Turchia (Afyon). La stagione 2016/17 compie la sua prima esperienza in Giappone mentre nel campionato 2017/18 è nel massimo campionato turco al TED Ankara (15.8 punti, 8.4 rimbalzi e 1.2 assist). Nel 2018 disputa sette gare in Israele al Maccabi Rishon Lezion prima di trasferirsi ancora in Turchia all’Ankara DSI dove chiude con 16.4 punti, 5.9 rimbalzi e 1.1 assist di media.

Nell’ultima stagione ha effettuato un’altra esperienza in Giappone con i Kumamoto Volters dove in 23 gare disputate ha messo a referto 12.7 punti, 6.2 rimbalzi e 1.7 assist in 28.5 minuti per gara tirando con il 53% dal campo e l’80.9% dalla linea del tiro libero.

Welcome David!

FONTE: Uff. Stampa Pall. Mantovana