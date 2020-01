UFFICIALE – Mantova, rinforzo di peso con Luca Infante

La Pallacanestro Mantovana è felice di comunicare di aver firmato fino al termine della stagione 2019/20 l’atleta Luca Infante.

Nato a Nocera Inferiore (SA) il 05/06/1982 è un’ala/centro di 204 cm. e ha scelto la maglia degli Stings n. 7.

Cresciuto nelle giovanili della Folgore Nocera e successivamente della Pallacanestro Salerno, nel 2000 passa alla Reggiana e viene girato successivamente in prestito in Serie B d’Eccellenza per alcune stagioni (Latina, Cento e Soresina). Dal 2005 al 2009 veste le maglie di Reggio Emilia (Serie A) e Ferrara (Legadue); passa successivamente a Brindisi dove da capitano conquista la promozione in Serie A. Dopo le tappe in Legadue a Piacenza (2011/12) e Veroli (2012/13) approda a Biella (A2) dove resterà per tre stagioni. Con la maglia del club piemontese, in cui viene nominato subito capitano, si aggiudica la Coppa Italia LNP nella prima stagione e nella seconda disputa anche la regular season di EuroChallenge. Dal 2016 al 2019 gioca sempre in A2, per due stagioni a Piacenza e la terza all’Eurobasket Roma. Ha disputato la prima metà di questa stagione nella Pallacanestro Reggiana in Serie A.

Dal 2007 al 2008 ha vestito la maglia azzurra della nazionale italiana di pallacanestro in amichevoli e in gare valevoli per le qualificazioni all’Europeo del 2009.

Benvenuto Luca!

