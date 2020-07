Pallacanestro Reggiana comunica di aver ceduto i diritti dell’atleta Luca Infante, con contratto in scadenza a giugno 2021, alla Pallacanestro Mantovana, formazione di Serie A2.

Ad Infante vanno i ringraziamenti per la professionalità mostrata e l’impegno profuso in maglia biancorossa, oltre ad un in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.