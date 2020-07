UFFICIALE – Mantova, triennale con Lorenzo Ziviani

La Pallacanestro Mantovana è lieta di comunicare di aver firmato con un contratto triennale l’atleta Lorenzo Ziviani.

Nato a Mantova il 04/02/02, Lorenzo è un play/guardia di 187 cm. e nella prossima stagione giocherà in doppio tesseramento anche nel Basket Sustinente in C Gold.

Dall’età di cinque anni fino alla stagione 2016/17 gioca nelle giovanili di Curtatone fino al passaggio nel settore giovanile di Cantù. La stagione 2017/18, con la divisa della Società brianzola, disputa i campionati U16 Eccellenza (dove si laurea Campione d’Italia e viene inserito nel quintetto ideale delle Finali) e U18 Eccellenza. Nei campionati 18/19 e 19/20 è impegnato nel campionato Under 18 Eccellenza, in C Gold con l’Abc Cantù ed è aggregato agli allenamenti della Pallacanestro Cantù che milita in Seria A; Lorenzo è stato inserito nel miglior quintetto delle Finali Nazionali Under 18 Eccellenza della stagione 18/19.

Nell’estate del 2017 ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Italiana Under 16 prendendo parte all’European Youth Olympic Festival di Gyor in Ungheria.

Benvenuto Lorenzo!

FONTE: Uff. Stampa Pall. Mantovana