UFFICIALE – Martino Mastellari saluta Napoli e firma per Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Martino Mastellari, guardia italiana di 193 cm, per la stagione 2020/2021.

Classe 1996 e nativo di Bologna, Martino Mastellari muove i primi passa nella palla a spicchi presso la Fortitudo Bologna. La stagione 2013/2014 coincide con la sua presenza in pianta stabile nella prima squadra della “Effe” (DNB), ma sceglie di concludere il campionato ad Imola (DNA). Segue un biennio sotto i colori di Pistoia (Serie A), dove ha la possibilità di esordire in massima serie. L’annata 2016/2017 vede la guardia bolognese ai nastri di partenza con la canotta di Ferrara (Serie A2), facendo registrare 5.4 punti di media a partita, che gli valgono, a dicembre 2017, la chiamata di Brescia (Serie A) sino al termine della stagione. L’estate successiva accetta la proposta della Poderosa Montegranaro (Serie A2), maturando 6.2 punti di media a partita e conquistando la qualificazione alla Coppa Italia e ai playoff. Il sodalizio marchigiano sceglie di confermarlo tra le proprie fila e l’esterno emiliano, prima del suo trasferimento a Napoli (Serie A2), agli ordini di coach Pino Sacripanti, ripaga la fiducia producendo un fatturato di 10.3 punti di media a partita.

Martino ha compiuto l’intera trafila giovanile con la maglia della nazionale prendendo parte ai Campionati Europei Under 16 di Lituania e Lettonia (2012), ai Campionati Mondiali Under 19 di Dubai (2015) e ai Campionati Europei Under 20 di Finlandia (2016).

Queste le parole di coach Fabio Corbani dopo l’ingaggio di Martino Mastellari: «Credo che Martino sia un giocatore ambizioso e combattente e soprattutto che ogni anno abbia il desiderio di migliorarsi. Sicuramente lo farà aiutandoci a diventare una squadra ancora più competitiva. Benvenuto!».

Martino Mastellari commenta così la sua fresca firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono davvero soddisfatto di avere firmato ad Orzinuovi. Coach Fabio Corbani mi ha trasmesso fiducia ed energia e la chiacchierata fatta con lui la scorsa settimana è stata fondamentale. Sono contento che l’anno prossimo sia lui l’allenatore. Sono molto carico e voglio dimostare il mio valore e le mie qualità. Mi rivolgo infine ai tifosi, sono sicuro che sarà una stagione divertente ed entusiasmante».

FONTE: Ufficio Stampa S.S.D. A R.L. Pallacanestro Orzinuovi