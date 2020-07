UFFICIALE – Matteo Montano confermato all’Urania Milano

Ulteriore conferma illustre per Urania che estende di un’altra stagione il legame con Matteo Montano.

Dopo un campionato a tratti regale da:

331 pti (12,7 pti)

742 min (28,5)

48/116 (41%)2P

59/172 (34%)3P

58/69 (84%)TL

83 (3.2 assist)

il “Principe delle triple” sarà ancora nella lineup dei Wildcats, pronto e carico per far esultare i tifosi dell’Allianz Cloud: “Sono strafelice di proseguire il mio rapporto con Urania, sia per il mio eccellente rapporto con la società che quello con coach Villa, con cui ho un grande feeling. C’è tanta voglia di ricominciare, di giocare e di provare a crescere ancora dopo le belle imprese dello scorso torneo, interrotto purtroppo bruscamente per l’emergenza”.

–

Ufficio Stampa Urania Basket Milano