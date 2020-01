UFFICIALE – Mitja Nikolic approda a Roseto

Il Roseto Sharks è lieto di comunicare di aver sottoscritto un

contratto, valido sino al termine della stagione sportiva 2019/20, con

il giocatore sloveno Mitja Nikolic, che sarà d’ora in avanti a

disposizione di coach D’Arcangeli.

Nato a Postumia, Slovenia, il 24 febbraio 1991, alto 201 cm per 98 kg,

Nikolic è un atleta già esperto di questo campionato, forte tecnicamente

e temibile tiratore dalla linea dei 6,75.

Dopo aver fatto le giovanili con le canotte di Slovan Lubiana e Olimpija

Lubiana, Mitja inzia la carriera da “pro” in patria con la maglia dello

Slovan, successivamente si trasferisce con lo Zlatorog Lasko con cui ci

rimane per ben 4 anni ( dal 2009 al 2013) sempre nella massima serie

slovena, mentre la stagione 2013/14 la gioca sempre in Slovenia ma

cambiando maglia, questa volta con il Rogaska, a quasi 11 punti, 5,4

rimbalzi e il 37% da tre. Nel 2014 si trasferisce in Repubblica Ceca,

con la canotta dello Slavia Praga ci rimane un anno, segnando 16 punti

di media e venendo chiamato per l’All Star Game del campionato. Torna in

patria l’anno successivo, in maglia Olimpija Lubiana partecipa

all’Adriatic League oltre all’Eurocup: è nel 2016 il primo assaggio dei

Italia per Nikolic, con la firma alla Fortitudo Bologna, con cui ci

rimane fino a gennaio 2017 prima di passa a Casale Monferrato e

rimanerci sino a fine stagione.

Nella stagione 2017/18 Nikolic torna al Rogaska, per poi arrivare a

Treviglio nel novembre del 2018: in maglia orobica lo sloveno si fa

apprezzare tantissimo, segna 14,6 punti in campionato con il 41% da tre

e 5 rimbalzi, conquistando il terzo posto a fine regular season, mentre

ai playoffs arriva fino alla semifinale persa poi contro Treviso. Nel

primo turno di post season ci fu lo scontro tra Treviglio e Roseto,

Nikolic in gara 4 fu il vero Mvp dell’exploit della Remer al

PalaMaggetti, con 16 punti, mentre il suo high fu in gara 2 con 23 punti

finali.

Piccole curiosità: ha vestito la maglia della Nazionale Slovena agli

Europei del 2015, è il figlio di David, ex giocatore e allenatore della

nazionale slovena, e fratello di Aleksej, play attualmente in forza a

Treviso in Serie A.

Nikolić è già a disposizione di coach D’Arcangeli e potrà essere

schierato già domenica contro Verona.

La Società Roseto Sharks comunica, inoltre, che, contemporaneamente

all’arrivo di Nikolic, è stato ceduto il contratto dell’atleta Bobby

Jones Jr., accasatosi alla Scaligera Verona. Il Roseto Sharks ringrazia

Jones, professionista esemplare, per l’impegno dimostrato nelle 5 gare

giocate in maglia biancazzurra, ma l’offerta formulata dalla società

veneta si è dimostrata molto importante sia per il giocatore che per il

Roseto Sharks.

Ufficio stampa Roseto Sharks