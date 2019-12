UFFICIALE – Montegranaro, Franco Ciani lascia la panchina della Poderosa

La Poderosa Pallacanestro Montegranaro comunica di aver sollevato coach Franco Ciani dall’incarico di capo allenatore. Venute meno le prospettive del progetto delineato la scorsa estate e vista una situazione di classifica fattasi preoccupante, la società ha deciso a malincuore di optare per questa scelta, pur non addossando all’allenatore udinese tutte le responsabilità del deludente inizio di stagione.

La Poderosa tutta augura a Ciani, professionista di esemplare dedizione al lavoro, tutte le migliori fortune personali e professionali per il prossimo futuro.

La dirigenza gialloblu è al lavoro in cerca del nome del suo sostituto, che verrà individuato entro brevissimo tempo.

FONTE: Ufficio stampa Poderosa Pallacanestro Montegranaro