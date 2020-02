UFFICIALE – Morgillo lascia la Tezenis Verona

Scaligera Basket comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con l’atleta Alessandro Morgillo. Con la maglia della Tezenis Verona, Morgillo ha collezionato 8 presenze in regular season con una media di 8,8 minuti, 1,1 punti e 1,3 rimbalzi.

“La decisione di rescindere il contratto con Alessandro – ha commentato il GM Giuliani – nasce dalla volontà del giocatore di chiudere la stagione con una formazione che potesse garantirgli un maggior minutaggio. Abbiamo accettato la sua volontà, valutando anche le positive indicazioni sul recupero di Poletti. Vogliamo ringraziare sentitamente Alessandro per l’impegno che ha dimostrato nel corso della sua avventura con la maglia della Tezenis Verona: ha sempre dato il massimo in allenamento ed in partita quando chiamato in causa. Gli auguriamo le migliori fortune per il futuro”.

Uff stampa Scaligera basket Verona