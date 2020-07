UFFICIALE – Niccolò Filoni a Ferrara

Kleb Basket Ferrara comunica di aver firmato Niccolò Filoni per la stagione sportiva 2020/2021.

Aquilano, classe 2001, il neo biancazzurro è un’ala di 193 centimetri per 88 chilogrammi reduce dall’annata a Rieti (Serie A2 Girone Ovest), chiusa con 3,6 punti e 2,6 rimbalzi a gara in oltre 18’ di media.

Filoni muove i primi passi della sua carriera cestistica al Nuovo Basket Aquilano, giocando per 11 anni nel Settore Minibasket e poi nel Settore Giovanile aquilano, raggiungendo due Finali Nazionali 3vs3 e vincendo diversi Campionati Regionali. Nella stagione 2016/2017 la neo ala biancazzurra ha continuato la sua carriera giovanile in prestito con la maglia dell’Oxygen Bassano, conquistando le finali nazionali con la compagine veneta nel 2016 e nel 2018. Con la canotta dell’Oxygen, Filoni ha giocato anche nella serie C Gold veneta. Diverse e allo stesso tempo importanti le esperienze con la canotta dell’Italia di categoria: da segnalare la partecipazione di Filoni alle Olimpiadi Giovanili 3X3 giocate a Buenos Aires nel 2018 e la conquista della medaglia di bronzo individuale nella gara delle schiacciate nella medesima competizione. L’estate 2019 lo vede protagonista agli Europei Under 18, disputatisi in Grecia: con la maglia dell’Italia, della quale è capitano, Filoni gioca 7 gare, chiudendo la competizione con poco meno di 8 punti (15 di high) e 4 rimbalzi di media, cifre condensate in quasi 23’ di gioco a partita. Dopo la stagione a Rieti continuerà a Ferrara e al Kleb il percorso di crescita.

FONTE: Uff. Stampa Kleb Basket Ferrara