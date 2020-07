UFFICIALE – Non c’è il due senza il tre, Giorgio Piunti rinnova con l’Urania Milano

Nuova stagione insieme per Giorgio Piunti ed Urania Milano. Rinnovo contrattuale per il centro marchigiano ormai beniamino della tifoseria rossoblu dopo le due splendide annate con i Wildcats, culminati con la promozione nel 2019 e con un brillante settimo posto lo scorso anno, chiuso dal lungo ascolano con 6,4 punti ad uscita in un ruolo da sesto uomo extralusso oltre che da leader vocale in panchina.

Piunti entusiasta di ricominciare che ci racconta: “Sono molto felice del rinnovo con Urania, da sempre c’è un ottimo feeling sia con lo staff tecnico che con la società. L’anno scorso ci siamo tolti tante soddisfazioni e, sul più bello, l’emergenza Covid ci ha fatto chiudere in anticipo il campionato. Un senso d’incompiuta che mi da ancora più energia e carica, per provare a fare ancora meglio nella stagione in arrivo”.

FONTE: Ufficio Stampa Urania Basket Milano