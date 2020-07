UFFICIALE – OraSì Ravenna, c’è l’accordo con Giacomo Maspero

OraSì Basket Ravenna ufficializza l’ingaggio di Giacomo Maspero, ala di 204 cm che nell’ultima stagione ha vestito la canotta della Cestistica San Severo. Un giocatore di sistema, in grado di portare energia in entrambe le metà campo e dotato di un buon tiro dall’arco.

Maspero, nato a Como il 31 dicembre 1992, è cresciuto nel vivaio di Cantù, con cui ha debuttato in Serie A nel 2010 a 17 anni. Negli anni successivi le esperienze in prestito alla Sangiorgese Basket (DNB), a Treviglio (DNA) e Brescia (A2 Gold).

Nella stagione 2014-15 torna a Cantù prima del passaggio a Recanati in Serie A2, dove totalizza 60 presenze in due stagioni.

Nel 2017-18 gioca 17 partite ancora con la maglia di Cantù in LBA, mentre l’anno successivo milita nella Scaligera Verona fino a gennaio prima di chiudere la stagione a Jesi. Nel 2019-20 colleziona 23 presenze in campionato con la maglia di San Severo, con 7.5 punti e 2.9 rimbalzi in 19 minuti di media a partita.

–

Uff stampa OraSì Basket Ravenna