UFFICIALE – Orzinuovi, arriva Marco Rupil

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare un accordo triennale con Marco Rupil, guardia italiana di 192 cm, fino alla stagione 2022/2023.

Classe 2001 e nativo di Torino, Marco Rupil muove i primi passi nella palla a spicchi presso il College Basket Borgomanero, società con cui compie l’intera trafila giovanile disputando i campionati Under 16 e Under 18 “Eccellenza”. La stagione 2017/2018 vede la sua presenza in pianta stabile nella prima squadra del sodalizio piemontese (Serie C Gold), facendo registrare 14.2 punti di media a partita. Durante la scorsa estate accetta la proposta della Stella Azzurra Roma (Serie B), portando in dote 15.7 punti di media e 4.0 rimbalzi catturati ad ogni allacciata di scarpe. Coach Germano D’Arcangeli, in virtù del doppio tesseramento stipulato con Roseto (Serie A2), gli concede l’opportunità di esordire tra i professionisti, maturando 4.7 punti di media in 15 minuti di utilizzo.

Marco negli ultimi anni ha preso parte ai raduni della Nazionale Under 15 e Under 16, con cui ha partecipato al Festival Olimpico Estivo della Gioventù Europea in Ungheria (2017), sotto gli ordini di coach Antonio Bocchino.

Queste le parole di Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, dopo l’accordo con Marco Rupil: «Siamo molto contenti della firma di Marco Rupil. Secondo noi, è un giocatore di talento in grado di dare da subito una mano alla causa dell’Agribertocchi Orzinuovi, ma che lavorando per tre anni con coach Fabio Corbani ed il nostro staff tecnico potrà ancora crescere e migliorare. E’ un giocatore di talento, in cui crediamo, vista la lunga firma, con la testa sulle spalle, che ha voglia di fare carriera e di spingersi al massimo. Marco, una volta messo in campo, può dare. Ha fatto 10 punti contro l’Urania Milano, in una partita difficile di Serie A2 e mostrato grandi cose in Serie B, anche contro squadre forti come Palestrina. Siamo felici di completare il nostro pacchetto esterni con lui. Ringraziamo il College Basket Borgomanero per aver favorito il buon esito dell’operazione e ci auguriamo di continuare a collaborare con loro».

Marco Rupil commenta così la sua fresca firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono molto soddisfatto di far parte di questo gruppo e credo che Orzinuovi sia il posto perfetto per crescere e maturare. Ora tocca a me sfruttare questa occasione».

FONTE: Ufficio Stampa S.S.D. A R.L. Pallacanestro Orzinuovi