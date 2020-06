UFFICIALE – Orzinuovi, rinnovo biennale con coach Fabio Corbani

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo di estensione contrattuale biennale con coach Fabio Corbani per la guida tecnica della prima squadra.

Classe 1966 e nativo di Milano, coach Fabio Corbani dal 1991 al 1997 ha allenato e poi diretto il settore giovanile dell’Olimpia Milano, squadra della quale è stato anche assistente allenatore dal 1997 al 1999. Nei quattro anni successivi ha allenato a Casalpusterlengo e dal 2003 al 2006 ha guidato gli Aironi Novara in Legadue, sfiorando la promozione in Serie A. A partire dal 2006 sino al 2010 è stato assistente allenatore alla Benetton Treviso. Durante l’estate dello stesso anno è stato ingaggiato dall’U.C. Piacentina in Serie A2, dove raggiunge i playoff. Dopo essere stato per 2 anni allenatore della Pallacanestro Biella, nel giugno del 2015, diventa il nuovo head coach della Pallacanestro Cantù, allenando per la prima volta in Serie A. Dal 2016 al 2018 è stato head coach alla Virtus Roma, con cui raggiunge i playoff e le finali di Coppa Italia, segue un anno ancora a Roma, all’Eurobasket. Durante lo scorso mese di novembre viene chiamato ad Orzinuovi per sostituire coach Stefano Salieri, in seguito alla sconfitta di Mantova e con la formazione ultima in classifica. Il suo approdo sulla panchina orceana coincide con una graduale crescita del collettivo e, complici gli innesti di Giovanni Carenza ed Anthony Miles, la squadra trova una stabilità tecnica in grado di riaprire definitivamente il discorso salvezza.

Coach Fabio Corbani ha vinto quattro scudetti Under 18 (due con l’Olimpia Milano e due con la Benetton Treviso) e una coppa Italia di Legadue con Biella, tutti in veste di head coach. Da assistente allenatore, invece, ha messo in bacheca un oro ed un argento con la Nazionale Italiana Under 20 e una Coppa Italia con la Benetton Treviso. Detiene, inoltre, il miglior attacco e record aperto, della Serie A2 degli ultimi 6 anni, maturato con la Virtus Roma.

Queste le parole di coach Fabio Corbani in seguito all’estensione contrattuale con Orzinuovi: «Abbiamo il desiderio di riappropriarci delle nostre passioni e delle nostre abitudini. Sono stati mesi di sofferenza e ora vorremmo tornare a sorridere e ad emozionarci. Il club mi ha dato la possibilità di continuare il percorso interrotto, offrendomi di andare oltre, con un programma tecnico ancora più lungo. Un programma importante, perché condivideremo, insieme, anche l’emozionante ingresso nella nostra nuova casa: il PalaBertocchi. Non vedo l’ora! È un onore, davvero grazie a tutti e… forza Orzi! ».

Francesco Zanotti, Presidente dell’Agribertocchi Orzinuovi, si dice contento: «Sono molto soddisfatto riguardo alla conferma di coach Corbani. E’ un allenatore che stimo da tempo e di cui, a partire dalla passata stagione purtroppo interrotta, abbiamo potuto conoscere le sue qualità sia fuori che dentro al campo. Non vedo l’ora di rivedere tutti all’opera e penso che questo prolungamento contrattuale possa dare ancora più fiducia e consapevolezza al nostro progetto».

FONTE: Ufficio Stampa S.S.D. A R.L. Pallacanestro Orzinuovi